Insolite: face aux œuvres, des visiteurs nus

Une visite un peu particulière de l’exposition Hyperrealism Scultpure s’est tenue mardi soir au musée de la Boverie à Liège. Les visiteurs étaient complètement nus.

C’est une visite peu commune qui s’est déroulée mardi soir au musée de la Boverie, à Liège. Depuis le 22 novembre, l’exposition Hyperrealism Sculpture propose une découverte d’œuvres issues du mouvement hyperréaliste, né à la fin des années 60 aux États-Unis et cherchant à s’approcher au plus près du réel.

L’agence événementielle Movietown a eu l’idée d’organiser une visite nue, pour permettre à une dizaine de personnes de vivres une expérience singulière. Face aux sculptures de corps souvent nus, le visiteur se retrouve lui-même dépouillé.

«Dans un contexte naturiste, on ne “montre” pas, on ne s’exhibe pas, on est, tout simplement. Un retour a` l’essentiel, de´tache´ du paraître, permettant de vivre pleinement l’expérience de visite, de manière respectueuse, pudique et originale», commente la société Tempora, conceptrice de l’exposition, qui a autorisé ce rendez-vous naturiste.

Ceci n’est pas un corps, tel est le sous-titre de l’exposition. Les pistes auront donc été brouillées mardi soir, sculptures hyperréalistes et vrais corps humains se confondant parfois de façon intrigante.

«A Girl», la sculpture monumentale de Ron Mueck, au centre de la grande salle d’exposition. © Diana Vos

Des visiteuses et une sculpture hyperréaliste, qui se confondent pratiquement. © Diana Vos

© Diana Vos

© Diana Vos