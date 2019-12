Les supporters sanctionnés par le Standard réagissent: grève des chants et du tifo pour l’un, soutien malgré tout pour l’autre

Les deux groupes de supporters sanctionnés par le Standard de Liège suite aux débordements à Guimaraes ont réagi mardi soir.

Le Standard a annoncé que les Ultras et le PHK seraient privés des deux prochains matches en déplacement (à Mouscron et à Waasland-Beveren). Une sanction qui faisait suite aux débordements lors du déplacement chez les Portugais de Guimaraes en Europa League.

Une décision que déplorent les deux groupes de supporters. Mais leur réaction n’est pas identique. Le PHK se montre particulièrement remonté en instaurant une «grève des chants» contre Rebecq ce mercredi soir et face à Arsenal jeudi prochain, ainsi que l’annulation des tifos prévus contre Arsenal et Anderlecht.

Après un petit tacle à la direction, comparée à l’ancien président décrié Roland Duchâtelet, les Ultras Inferno estiment quant à eux qu’ils doivent rester fidèles à leurs couleurs avec un «soutien indéfectible». Ils s’en prennent surtout au public «de plus en plus exigeant» et déplorent les huées de dimanche face au Cercle Bruges qui ont conduit les joueurs à ne pas saluer leurs partisans. «Éloignez vos sifflets de Sclessin, peu importe le score, l’arbitrage, la météo ou toutes les excuses qui sont utilisées pour les justifier: ceux-ci sont inacceptables», indique le communiqué des UI96.