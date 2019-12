Un temps serein, généralement lumineux et frais

Paysage de Gaume soleil levant et brouillard EDA Claudy Petit

Le temps sera assez ensoleillé mercredi avec localement des nuages bas ou du brouillard. Les températures ne dépasseront pas 4 à 5 degrés. Le vent sera faible de direction variable ou de sud-est.

Durant la nuit, de larges éclaircies seront présentes. Brumes, brouillards givrants et nuages bas se reformeront à nouveau par la suite, surtout en Flandre. Les températures redescendront aux alentours de -5 degrés sur les sud-est du pays, entre 0 et -2 degrés dans de nombreuses régions et aux alentours de +1 degré sur l’ouest. Le vent sera faible de sud-est, parfois modéré en Ardenne.

Jeudi, la matinée sera assez froide avec du brouillard givrant sur de nombreuses régions. En cours de journée, le temps restera sec et quelques éclaircies seront possibles. Maxima de 0 à 6 degrés dans l’intérieur en fonction des éclaircies, et jusqu’à 8 degrés en bord de mer. Le vent faible deviendra généralement modéré de secteur sud-ouest.