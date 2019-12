Les Belges à l'étranger - Manchester City et De Bruyne se relancent en dominant Burnley, Denayer battu contre Lille

(Belga) Manchester City a retrouvé le chemin de la victoire mardi soir après le faux-pas du week-end dernier contre Newcastle (2-2). Les Citizens sont allés gagner 1-4 sur la pelouse de Burnley lors d'un duel comptant pour la 15e journée de Premier League. Titulaire, Kevin De Bruyne a été remplacé à la 80e minute lorsque la victoire était déjà acquise.

Pour s'imposer, les troupes de Pep Guardiola n'ont pas dû forcer leur talent. Burnley a montré du répondant lors des 45 premières minutes mais a tout de même encaissé le but du 0-1 signé Gabriel Jesus (24e). Les 'Clarets' ont compris qu'ils n'y arriveraient pas en début de deuxième période lorsque le Brésilien s'est offert un doublé (50e). Une demi-volée surpuissante de Rodri (68e) et le 50e but de Riyad Mahrez en Premier League ont alourdi le score mais Burnley a tout de même sauvé l'honneur grâce à un but tardif de Robbie Brady (89e). Au classement, Manchester City rejoint provisoirement Leicester City à la deuxième place avec 32 points, soit 8 de moins que Liverpool. L'autre rencontre de la soirée opposait Crystal Palace à Bournemouth. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des 'Eagles' (1-0) grâce à une percée de Jeffrey Schlupp (76e), venu sauver les siens après l'exclusion précoce de Mamadou Sakho (19e). Ce succès permet à Crystal Palace de monter provisoirement à une étonnante 5e place avec 21 points. En France, Jason Denayer était en action avec Lyon lors du choc face à Lille. Le Diable Rouge a en quelque sorte contribué à la défaite 0-1 des siens avec un positionnement hésitant sur le but victorieux de Jonathan Ikoné (68e). Cette défaite ne fait pas du tout les affaires des Gônes qui sont désormais 8es avec 22 points tandis que Lille grimpe à la 4e place avec 25 unités dans ce classement serré. On notera également qu'en Ligue 2, le capitaine de Lens Guillaume Gillet a joué 67 minutes lors de la victoire des siens 3-0 contre Chambly. Après 17 journées, Lens occupe la 2e place avec 34 points à deux longueurs du leader Lorient. (Belga)