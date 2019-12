Ligue des Champions de basket – Ostende s’impose après deux prolongations

Les Ostendais se sont imposés au bout du suspense, après deux prolongations, face aux Polonais de Polski Cukier Torun (105-103) pour le compte de la septième journée en Ligue des Champions de basket mardi soir à la Sleuyter Arena.

Ostende a enregistré son troisième succès de la saison et se retrouve à présent avec un bilan de trois victoires pour quatre défaites et reste en course pour la qualification. Après une première mi-temps un peu compliquée (35-40 à la pause), les joueurs de Dario Gjergja ont complètement refait leur retard grâce à un excellent dernier quart-temps remporté 27-19 afin d’envoyer les deux équipes en prolongation (84-84).

Les cinq premières minutes n’ont pas été suffisantes pour départager les deux équipes (92-92) et ce n’est qu’après une deuxième prolongation que les Ostendais ont empoché cette victoire au bout du suspense (105-103).

Côté ostendais, Braian Angola termine meilleur marqueur avec 33 unités, dont le panier victorieux. Dusan Djordjevic et Shevon Thompson ajoutent chacun 16 points.

Mercredi prochain, Ostende accueille les Français de Strasbourg (2v-4d). Les quatre premiers de chaque groupe, composé de huit équipes, sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition.

Dans le groupe C, les Espagnols d’Iberostar Tenerife se sont imposés face aux Allemands de Brose Bamberg (82-64) pour qui le Belge Retin Obasohan a inscrit 3 points (0/2 à 2 points et 1/1 à 3 points) et délivré 2 passes en 14 minutes. Les Allemands présentent un bilan de quatre victoires et trois défaites.