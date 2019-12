Un conducteur renverse un enfant de 10 ans à Ixelles: celui-ci est décédé

Un enfant de 10 ans a été grièvement blessé lors d’un accident survenu mardi vers 15h25 à Ixelles. Il est malheureusement décédé des suites de ses blessures.

Un enfant de 10 ans a été grièvement blessé lors d’un accident survenu mardi vers 15h25 à Ixelles. Il n’a malheureusement pas survécu à ses blessures, a annoncé Denis Goeman, le porte-parole du parquet de Bruxelles, en fin de journée.

L’enfant a été renversé par un véhicule au croisement entre le rond-point de l’Étoile et l’avenue du Congo, en marge du boulevard Général Jacques. Il était en train de traverser. Il a été emmené à l’hôpital dans un état très préoccupant, avait précisé plus tôt la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de Keere.

Le conducteur du véhicule est un homme âgé de 27 ans, qui n’était pas sous influence de drogues ou d’alcool. Il a été emmené à l’hôpital en état de choc et y restera en observation cette nuit.

Un expert en roulage a été désigné. Des témoins de l’accident vont être entendus pour clarifier les circonstances de ce drame.

Un enfant de 10 ans tué par un automobiliste à #Ixelles. Le @GRACQXL partage la douleur de sa famille. Nous nous battons pour rendre la ville plus sûre pour tous, et d'abord pour les usagers faibles, cyclistes et piétons. Des mesures d'urgence s'imposent @elkevdbrandt @YvesRouyet https://t.co/k4Y3gmLhUL