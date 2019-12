Waremme: PS et MR négocient pour élargir la majorité

Les instances du PS et du MR se sont longuement rencontrées ce mardi midi, à Hannut. L’objectif est d’aboutir à un accord afin d’élargir la majorité PS-IC au groupe «Pour Waremme» (MR). Des négociations positives, même si tout est loin d’être réglé.

Le PS et le MR se rencontraient aujourd’hui à Hannut pour discuter de l’éventuel élargissement de la majorité waremmienne. On le sait, trop à l’étroit après l’exclusion d’Albert Gérard, le PS-IC veut conforter sa majorité. C’est la raison du rapprochement entre le PS et le MR à Waremme, représenté par le groupe Pour Waremme emmené par Raphaël Dubois.

+ POUR NOS ABONNÉS | Le PS de Waremme est à un tournant de son histoire

La réunion d’aujourd’hui s’est tenue dans un restaurant de Hannut. Les présidents de fédération (Éric Hautphenne pour le PS et Manu Douette pour le MR) de même que le bourgmestre de Waremme Jacques Chabot, l’échevine Stéphanie Kiproski, Raphaël Dubois (chef de file de Pour Waremme) y participaient.

Il s’agissait d’une première réunion pour voir quelles étaient les pistes de convergences: «On a aussi parlé de ce qu’on allait faire ensemble, explique Éric Hautphenne. On ne parle pas encore des personnes, des échevinats éventuels. Ce sera pour plus tard. Sans doute pas avant le début de l’année prochaine.»

«On a bien avancé mais il y a encore des questions dont on attend les réponses, précise Manu Douette. On préfère se donner le temps mais je pense que 70% du travail a déjà été effectué.» Des deux côtés, les instances locales doivent aussi être informées. Des réunions sont prévues en ce sens ce soir à l’USC de Waremme et la locale MR de Waremme.