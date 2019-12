Tensions au CHR Mons-Hainaut: arrêt de travail prévu à Warquignies mercredi

Les syndicats CNE et SETCa appellent à deux arrêts de travail mercredi et jeudi au CHR Mons-Hainaut. ÉdA – Florent Marot

Un arrêt de travail est programmé sur le site hospitalier de Warquignies, mercredi matin. Un second arrêt de travail aura lieu jeudi matin à Mons.

Les syndicats SETCa-CNE organiseront un arrêt de travail sur le site hospitalier de Warquignies, mercredi matin. Un second arrêt de travail aura lieu jeudi matin à l’hôpital Saint-Joseph à Mons. Ceci fait suite au préavis de grève déposé par le front commun syndical SETCa-CNE et au maintien des positions de la direction concernant la suppression de deux avantages (éco-chèques et primes du samedi).

«Une réunion avec la direction est prévue ce jeudi 5 décembre après-midi, lors de laquelle nous lui rappellerons nos positions», ont indiqué les avocats en front commun.

Le front commun syndical espère que la direction entendra le message des travailleurs. Mais si les travailleurs ne sont pas entendus, d’autres actions plus dures, telles qu’une journée de grève, pourront être envisagées avant le 12 décembre, date d’une prochaine rencontre avec la direction.