3.500 Wallons prêts à se faire «humuser»; la température de Nicole tombée sous les 27°… Dix histoires marquantes

Grogne des élèves à l’athénée Andrée Thomas; une prime alléchante; «juste incroyable»: une Wallonne nommée aux Grammy Awards… Voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions.

x Nicole, bloquée 4 jours et 4 nuits dans sa voiture, retrouvée en hypothermie

Quatre jours après avoir disparu sans laisser de traces, Nicole Pinon a été retrouvée vivante.

C’est un joggeur qui a découvert cette habitante de Sorinnes, près de Dinant. Elle était consciente mais se trouvait dans un état avancé d’hypothermie: sa température corporelle était tombée sous les 27°. «Une nuit de plus dans le froid et on retrouvait ma maman morte», dira son fils Raphaël Collart.

Le joggeur a immédiatement alerté les secours. Une ambulance a pris en charge l’infortunée pour la conduire aux cliniques universitaires de Mont-Godinne. Ses jours ne sont aujourd’hui plus en danger, confirme son fils, soulagé par cette issue heureuse.

x Grogne des élèves à l’athénée Andrée Thomas, «toute une rangée» de policiers se déploie

Scène surprenante à l’Athénée Andrée Thomas à Forest: des élèves ont enclenché un mouvement de grogne en raison de l’absence… d’horaires d’examen. Le mouvement a cependant dégénéré et la police a dû intervenir.

La police de la zone Midi s’est déployée ce 3 décembre en matinée devant l’Athénée Andrée Thomas de Forest, en bordure du parc Duden. D’après les élèves que L’Avenir a rencontrés sur place, «toute une rangée» d’hommes en bleu «empêchait les élèves de sortir». La porte-parole de la zone Midi a confirmé que des dégâts ont été commis dans le réfectoire où des élèves se sont «retranchés». Un élève «un peu plus turbulent que les autres» a été arrêté administrativement et libéré dès son arrivée au commissariat.

Il semble qu’une grogne de certains élèves, «organisée par Facebook et par bouche-à-oreille», a déclenché un mouvement de foule au moment de la pause matinale.

x Caméras dans l’école de St-Georges: deux ans de prison avec sursis pour l’ouvrier

L’affaire avait fait grand bruit en mars dernier. Provoquant des mouvements d’inquiétude chez les parents des enfants scolarisés à l’école Don Bosco, de St-Georges. Son homme à tout faire, un quadragénaire apprécié de tous, était arrêté au terme d’’une enquête fédérale. Il était soupçonné d’avoir placé une caméra dans les vestiaires et les toilettes de l’établissement scolaire, mais aussi chez lui où il avait filmé sa fille.

Le tribunal correctionnel de Huy a rendu son jugement ce vendredi matin.

x «Marbie star» tient son Magritte… 2015

S’estimant victimes de tricherie aux Magritte 2015, les créateurs de «Marbie Star» avaient cité l’Académie Delvaux au tribunal. Qui leur a donné raison.

L’affaire remonte au début de 2015. Le couple carolo Dominique Smeets-Dominique Dubuisson a décidé de faire concourir aux Magritte du cinéma son film, Marbie star, qui a pu voir le jour grâce à un financement participatif. Il a ses chances. Un nouveau prix est décerné par le public par vote électronique et le film peut compter, à n’en pas douter, sur un joli soutien. Il avait d’ailleurs réalisé, à ce moment, 8 500 entrées. Mais c’est finalement Je te survivrai, d’André Logie, qui s’était imposé.

Le producteur exécutif de Marbie, Dominique Dubuisson, avait cependant cherché à en savoir plus sur l’organisation du concours.

x Une Wallonne nommée aux 62es Grammy Awards

Le 26 janvier, la planète musicale aura les yeux rivés vers Los Angeles où se déroulera la cérémonie des 62e Grammy Awards.

Y verra-t-on défiler sur la scène du Staples Center la soprano Céline Scheen, originaire de Plombières?

On croise les doigts pour cette artiste talentueuse et attachante, qui vit aujourd’hui, entre des dizaines de prestations aux quatre coins du monde, du côté de Kettenis-Eupen.

«Je le savais depuis un moment mais je ne réalisais pas ce que c’était… Je pensais que c’était une petite récompense… Pour moi, les Grammy Awards, c’était la pop (rires)! Je n’avais pas du tout tilté, je n’avais d’ailleurs pas été regarder sur le site. Puis des journaux ont commencé à en parler, comme mon agent, et j’ai pris conscience de l’importance», confie-t-elle, dans l’interview qu’elle nous a accordée.

x Incendie accidentel d’un car scolaire à Limal: «Un tout nouveau véhicule»

Les pompiers brabançons de la caserne de Wavre ont été appelés à intervenir, mardi matin peu avant 7 h 00, dans le hameau limalois de Profondsart, a indiqué la zone de secours du Brabant wallon. Il n’y a pas eu de blessé.

Un car scolaire y a soudainement pris feu.

x Une septantaine de Rixensartois souhaiteraient se faire «humuser», un rite funéraire zéro déchet

On parle de plus en plus d’humusation. Au niveau international comme en Belgique (notamment à Liège) et même dans le Brabant wallon. Plusieurs communes, comme Walhain, Chaumont-Gistoux ou encore Ottignies-Louvain-la-Neuve ont marqué leur intérêt pour cette nouvelle forme de rite funéraire (depuis 2017). Lors du dernier conseil communal, c’était au tour de Rixensart d’étudier la question.

Alain Kinsella, ambassadeur de la Fondation Métamorphose, a milité pour que Rixensart appuie un changement de législation au niveau de la Région wallonne, qui l’interdit pour le moment. Tout en proposant d’aménager un «Jardin-Forêt de la Métamorphose» au sein du cimetière de Rosières.

x Football: les Rebecquois ont fait la fierté de toute une région

C’est la tête haute que Rebecq, le Petit Poucet, est éliminé de la Coupe de Belgique.

Après un début de match canon sur la pelouse du Standard, les Brabançons ont craqué physiquement.

Solides en première période, les Rebecquois ont été pris de vitesse au retour des vestiaires.

Peu importe l’élimination, Rebecq s’est offert une expérience mémorable.

Dimitri Leurquin peut être sacrément fier du parcours de ses gars, qui avaient réussi à faire plier le Cercle au tour précédent.

x La prime très alléchante offerte par Odoo, à la recherche de développeurs

Spécialiste des logiciels de gestion pour entreprises, Odoo connaît un boom économique fulgurant depuis plusieurs années (63 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019).

En manque de développeurs, la société informatique est prête à tout pour les débaucher sur le marché de l’emploi. Leur campagne de recrutement, lancée vendredi, en est la preuve: la société offre une prime à cinq chiffres aux 120 prochains développeurs qui signent un contrat au sein de la société. «Nous comptons en engager dix par mois jusqu’à fin 2020. Comme nous ne souhaitions pas travailler avec une agence de recrutement, nous avons choisi de consacrer ce budget à un bonus pour les informaticiens qui arrivent chez nous», explique Catherine Dubois, porte-parole de la société basée à Ramillies et à Bruxelles.

x En journée pédagogique, les enseignants se retrouvent enfermés à l’athénée

La journée pédagogique de l’enseignement officiel à l’athénée d’Ottignies a été (quelque peu) perturbée. Les enseignants ont été… enfermés.

Une enseignante de Rixensart devait quitter la réunion à 11 h: «Elle s’est rendu compte que la grille du parking était fermée et donc que nos voitures étaient coincées», a indiqué un autre enseignant.

