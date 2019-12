Catastrophe de Buizingen: «Aller en appel serait une honte», estime une association de victimes

Anita Mahy, présidente de l’ASBL «Catastrophe ferroviaire Buizingen: plus jamais», a dit être satisfaite du jugement rendu mardi par le tribunal de police de Bruxelles.

+ LIRE AUSSI | Catastrophe de Buizingen : la SNCB et Infrabel vont analyser le jugement avant un éventuel appel

Elle a estimé qu’«aller en appel serait indécent» dans le chef de la SNCB et d’Infrabel. «C’est un verdict correct. Ils ont commis des erreurs, maintenant ils doivent prendre leurs responsabilités».

«En tant que victimes, nous ne pourrons jamais oublier complètement cette catastrophe», a déclaré Anita Mahy. «Mais il est satisfaisant que les responsables aient été punis. Nous avons enfin un verdict et c’est un soulagement. Nous ne pouvons plus qu’espérer qu’Infrabel et la SNCB nous respecteront en tant que victimes et ne feront pas appel. Aller en appel serait indécent, ce serait une honte», a-t-elle dit.

S’ils font appel, ils poignarderont les victimes dans le dos. Nous avons déjà été traités avec suffisamment de mépris.

«Quiconque a commis des erreurs doit en supporter les conséquences. Ils savent qu’ils ont commis des erreurs. S’ils font appel, ils poignarderont les victimes dans le dos. Nous avons déjà été traités avec suffisamment de mépris. Leur priorité absolue doit désormais être la sécurité», a poursuivi Anita Mahy.

«Dans les plans de la SNCB et d’Infrabel pour un nouvel accord social, ils proposent que les conducteurs de train travaillent jusqu’à 12 heures d’affilée. Ce seraient des trains meurtriers, qui causeraient encore plus de catastrophes telles que Buizingen et même pire. Ce serait ignorer les décisions de la commission d’enquête parlementaire sur la plus grande catastrophe ferroviaire belge de ces quarante dernières années. Ce serait inacceptable», a-t-elle réagi.