Catastrophe de Buizingen: la SNCB et Infrabel vont analyser le jugement avant un éventuel appel

Condamnés à une amende de 550 000 euros en tant principaux responsables de la catastrophe ferroviaire de Buizingen, la SNCB et Infrabel vont analyser le jugement avant de faire appel.

+ LIRE AUSSI | Amendes pour la SNCB et Infrabel, principaux responsables de la catastrophe de Buizingen

«La chose la plus importante est qu’aujourd’hui, près de 10 ans après la catastrophe, une décision de justice a été rendue. Pour les victimes et leurs proches, c’est de la plus haute importance», a déclaré le porte-parole de la SNCB, Bart Crols, mardi, à l’issue du jugement prononcé par le tribunal de police de Bruxelles dans le dossier de la catastrophe ferroviaire de Buizingen.

«En tant que la SNCB, nous prenons note de ce jugement et nous l’étudierons en détail. Il est encore trop tôt pour faire une déclaration sur ce jugement. En attendant, nous continuons chaque jour à travailler avec Infrabel à l’amélioration de la sécurité ferroviaire en Belgique. C’est notre priorité absolue et nous le devons aux victimes et à nos voyageurs», a encore dit le porte-parole de la SNCB.

Le plus important est qu’aujourd’hui un verdict soit rendu.

Infrabel n’a pas souhaité commenter non plus directement le jugement rendu ce mardi. «Le plus important est qu’aujourd’hui un verdict soit rendu», a déclaré son porte-parole, Frédéric Petit. «Nous allons maintenant analyser ce jugement pour en déterminer la portée et voir quelles mesures peuvent être prises. En outre, nous nous engageons à améliorer quotidiennement la sécurité sur le réseau ferroviaire. Il existait déjà une forte culture de la sécurité sur le rail. Et après la catastrophe à Buizingen, nous avons déployé le système de freinage automatique à un rythme accéléré afin que tous les noeuds ferroviaires majeurs en soient équipés fin 2012. Le système de sécurité européen ECTS s’est également déployé progressivement. Pour le moment, 25% des voies en sont équipées. Toutes les voies le seront d’ici 2025», a-t-il dit.