Virton : Dino Toppmöller réagit à sa démission

Dino Toppmöller a présenté sa démission ce lundi et n’est plus l’entraîneur de Virton.

Quelques heures après l’annonce de sa démission comme entraîneur de Virton, Dino Toppmöller a réagi sur son compte Facebook.

Sa lettre d’au revoir

«Vous avez probablement déjà entendu la nouvelle: mon temps en tant qu’entraîneur est terminé. C’est difficile de trouver les mots pour décrire ce que je ressens de ne plus être plus entraîneur de Virton. Oui, c’est moi qui ai pris la décision, mais croyez-moi c’était un choix très difficile. Avec le staff, avec toutes les personnes qui travaillent près de l’équipe, nous étions une famille. Et chacun de vous restera dans mon cœur. On a vécu tous ensemble des moments incroyables dans cette saison. Pour moi, le plus important est que je sors avec la tête haute et j’espère que vous soutenez l’équipe jusqu’au bout, parce que cette équipe mérite cela à 2000%.

C’est une équipe avec un caractère incroyable. Les statistiques et le résultat ne mentent pas. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleure possession, meilleure intensité dans le jeu, une troisième place dans la D1B pour un promu, je pense que c’est un résultat qui mérite le respect. Merci à l’équipe, au staff, aux supporteurs, merci à toutes les personnes qui font le travail que personne ne voit.

Dès le premier jour, j’ai toujours tout donné pour avoir le maximum de succès et pour donner le maximum de plaisir aux supporters. Et les supporters ont remboursé avec leur support.

Merci pour tout. C’était un honneur de travailler pour votre club.

Je dis merci du fond du cœur. Le monde du foot est très petit et j’espère qu’on se verra encore une fois. Merci aussi pour les messages reçus

Nous sommes les Virtonais, et nous avons gagné, et nous avons chanté, Allez Virton…»