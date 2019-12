Elton John annonce un deuxième concert au Sportpaleis, le premier déjà presque complet

Elton John a ajouté une deuxième date au Sportpaleis le 9 septembre 2020, alors que son concert prévu la veille affiche déjà presque complet, annoncent les organisateurs mardi.

Les billets pour le deuxième soir seront mis en vente à partir de vendredi à 10h00.

Cela pourrait bien être la dernière fois que le chanteur britannique se produit en Belgique. Plus tôt cette année, il avait déjà fait vibrer le Sportpaleis dans le cadre de son ultime tournée mondiale baptisée «Farewell Yellow Brick Road», finalement prolongée jusqu’à fin 2020.

Le chanteur et pianiste mondialement connu reviendra sur ses cinq décennies de carrière, marquées par des tubes tels que «Sacrifice», «Rocketman», «Your song» ou encore «Don’t Let The Sun Go Down On Me».