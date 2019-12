Camille, gagnante du Meilleur pâtissier: «Stéphanie a été dépassée par ses émotions lors de la finale»

«Je veux qu’elle dorme mal»: les mots de Stéphanie lors de la finale diffusée lundi soir sur RTL-TVI ne sont pas passés inaperçus. Des propos que Camille préfère relativiser.

La finale du Meilleur pâtissier avait déjà été diffusée en France mercredi dernier sur M6. Une polémique a alors surgi par rapport aux propos de Stéphanie pendant la 2e épreuve, où elle a dit souhaiter que Camille dorme mal.

«Cela a été un peu compliqué pour moi de voir ça alors que nous étions en très bons termes», a réagi Camille lors de l’interview qu’elle nous a accordée. «Je n’avais pas entendu les propos qu’elle avait tenus, je les ai découverts mercredi lors de la diffusion. Les mots, cela peut parfois être trompeur, mais en revanche, le regard ne trompe pas. Je lui en ai parlé. Personnellement, je crois que l’on peut gagner sans écraser les autres et en étant bienveillant. Après, je pense qu’elle ne mérite en rien le niveau d’agressivité que cela a atteint. Elle a été dépassée par ses émotions lors de la finale. Je pense qu’elle le regrette. Aujourd’hui, elle ne me souhaite que le meilleur et elle a pris du recul, puisque la finale a été tournée en juin.»