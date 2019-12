Ed Sheeran, artiste le plus écouté sur Spotify lors de la dernière décennie en Belgique

L’artiste britannique Ed Sheeran a été l’artiste le plus écouté en Belgique lors des dix dernières années sur Spotify.

Il est suivi par le rappeur canadien Drake. Les deux artistes ont échangé leur place au classement international puisque Drake comptabilise 28 milliards d’écoutes et trône en tête. Au niveau féminin, Ariana Grande se classe première du classement des artistes les plus écoutées lors de la dernière décennie sur le plan international.

La plateforme de streaming musical a aussi publié les résultats de l’année 2019 pour la Belgique. La jeune Billie Eilish, 17 ans, arrive en tête des artistes les plus écoutés. Elle devance Ed Sheeran et Post Malone.

L’Américaine est aussi en tête du classement des albums les plus écoutés avec «When we all fall asleep, where do we go? «. Elle devance les deux albums d’Angèle «Brol La Suite» et «Brol».

Enfin, Lewis Capaldi avec «Someone You Loved» a été le tube le plus écouté devant le morceau de Billie Eilish «Bad Guy».

Spotify note également le succès croissant des podcasts. Leur audience a augmenté de plus de 50% depuis le début de l’année.