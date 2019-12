Le Standard sanctionne les Ultras Inferno et le PHK

Le club liégeois déplore les incidents de la semaine dernière au Portugal et prive de déplacement pour deux matches deux de ses plus importants groupes de supporters.

On l’écrivait samedi : le Standard va perdre une partie de la prime de 190 000€ que l’UEFA doit lui verser pour son partage de jeudi, à cause du comportement de certains de ses supporters. En cause: des fumigènes lancés jeudi sur la pelouse de Guimaraes ont généré une fumée telle que le coup d’envoi a été retardé de deux minutes, ce que l’UEFA va sanctionner. Par ailleurs, 36 sièges ont été arrachés ou dégradés par les fans rouches. Des incidents qui s’ajoutaient aux bagarres contre des supporters anglais à Porto quelques heures plus tôt.

Lundi soir, le club liégeois a tenu à prendre les devants et durcir le ton: «Suite aux débordements constatés lors de la rencontre européenne de jeudi dernier à Guimaraes (utilisation d’engins pyrotechniques, jets de fumigènes sur le terrain entraînant un retard du coup d’envoi du match, détérioration volontaire de 36 sièges (brûlés ou cassés), et sans attendre les sanctions de l’UEFA qui risquent évidemment d’être lourdes de conséquences, le Standard de Liège a décidé de sanctionner les Ultras et le PHK en les privant des 2 prochains matches en déplacement (à Mouscron et à Waasland-Beveren) + 1 déplacement avec sursis», annonce le club sur son site. «Notre club tient en effet à réagir fermement par rapport à de tels agissements qui, à l’instar des divers incidents constatés à Porto les jours précédents, ternissent profondément l’image du Standard de Liège et de ses supporters.»

Voilà qui risque de refroidir encore un peu plus les liens avec les partisans les plus chauds de Sclessin, alors que les joueurs ont refusé de faire un tour d’honneur dimanche après des coups de sifflet contre le Cercle Bruges.