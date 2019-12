Plan d’urgence à Louvain-la-Neuve: 22 personnes intoxiquées

Le plan d’urgence et d’intervention communal a été déclenché ce lundi soir par la bourgmestre Julie Chantry suite à des odeurs suspectes dans un bâtiment. Il a été levé vers 22h40.

Plusieurs personnes se sont plaintes d’odeurs suspectes et d’irritations (aux yeux et à la gorge) dans un bâtiment du chemin des Sages, à Louvain-la-Neuve. Elles ont été prises en charge par les services médicaux.

Le bilan actuel fait état de 22 personnes légèrement intoxiquées et de 2 qui ont été évacuées à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies pour observation médicale.

Les pompiers étaient sur place, ainsi que la police (zones de la Mazerine et d’Orne-Thyle venues en renfort de la police locale, pour assurer le périmètre de sécurité) et les services médicaux. Le plan d’intervention médical a été déclenché et un Poste Médical Avancé (PMA) a été installé.

Le plan d’urgence et d’intervention communal a été levé à 22h40.

L’origine des odeurs n’est actuellement pas connue. Les deux personnes soignées à la clinique Saint-Pierre vont bien, leurs familles ont été avisées.