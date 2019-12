Assises Namur - Didier Beelaert a annoncé plusieurs fois vouloir tuer sa femme

Le procès de Didier Beelaert, accusé du meurtre de sa femme Patricia Wuidart, le 25 février 2018 à Andenne, a débuté ce lundi devant la Cour d'assises de Namur. Après la lecture des actes d'accusation et de défense et l'interrogatoire de l'accusé, la Cour a entendu les policiers et les enquêteurs.

Les policiers qui se sont rendus les premiers sur les lieux expliquent qu'ils ont trouvé Didier Beelaert assis dans la salle à manger, en train de fumer et de boire une tasse de café. "Il sentait l'alcool mais ne présentait pas de signe d'ivresse. Il était calme et serein. Il a juste dit qu'il en avait marre de sa femme."

Les enquêteurs qui ont interrogé Beelaert l'ont tous trouvé très coopérant, calme, détaché, apparaissant comme soulagé par l'acte qu'il venait de commettre. "Le soulagement était le sentiment qui prédominait".

Beelaert a expliqué que depuis le déménagement du couple de Vezin vers Andenne, la vie était devenue insupportable. "Ce qu'elle faisait, c'était boire pour mourir. L'alcool a tué ma femme et ma femme m'a tué." Questionné au sujet du sens de cette phrase, il dira: "Je suis puni parce qu'elle ne voulait pas se soigner". Pour Beelaert, l'alcoolisme de sa femme était dû à la jalousie et à la dépression.

Plusieurs appels de l'accusé aux services de secours ont été diffusés à l'audience. Tout d'abord, celui du soir du meurtre. "Je viens de tuer ma femme. Je l'ai étranglée sur le pot. Ne mettez pas le gyrophare, c'est trop tard, elle est morte." Au cours des 12 derniers mois, Beelaert avait appelé les secours à sept reprises. A chaque fois, les déclarations sont les mêmes: "J'ai une femme alcoolique, elle est ingérable, si cela continue, je vais la tuer, je vais l'étrangler". Et de marteler: "Il va y avoir un meurtre, personne ne veut le comprendre et s'en occuper. Je suis à bout de nerfs, elle est insoignable. Elle vient d'avoir deux ou trois trempes mais il va y avoir un meurtre".