«Made in Anderlecht»: un magasin de produits 100% 1070

Anderlecht lance un magasin 100% 1070. En clair: tous les produits vendus là-bas seront produits dans la commune. De quoi doper le circuit local.

Une boutique entièrement dédiée aux productrices et producteurs locaux anderlechtois ouvrira ses portes dans le centre d’Anderlecht ce jeudi 5 décembre. C’est une initiative de l’Échevine de l’Économie Elke Roex (one.brussels).

Un bâtiment appartenant à la commune d’Anderlecht et situé au cours Saint Guidon a été mis à disposition. L’objectif de ce magasin, surnommé «Made in Anderlecht», est de «permettre à des commerçants qui n’ont pas la possibilité d’occuper un espace en permanence d’avoir un espace commercial à moindre coût». En effet, le coût sera partagé entre tous les occupants.

«Le magasin proposera des produits locaux et artisanaux: légumes et fruits de saison, tisanes bios, laines de moutons bruxellois... Le tout produit exclusivement à Anderlecht», précise Roex. «Le but: soutenir ces petits producteurs et encourager la consommation en circuit court».

Les partenaires initiaux sont Hierba Buena, Le champ du chaudron, Les moutons bruxellois, Radiskale, smala farming et S-tof. Dans un premier temps, le magasin sera ouvert chaque jeudi de 15h à 19h. Au printemps, ses heures d’ouverture seront progressivement élargies.