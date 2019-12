Accident mortel à Hoves: les précisions du parquet

Le choc a été particulièrement violent. COM.

Un dramatique accident s’est déroulé dimanche matin le long de la chaussée d’Enghien à Hoves. Deux personnes ont perdu la vie. Le parquet de Tournai précise certains points.

Le parquet de Tournai a livré quelques précisions quant à l’accident de la route qui a coûté la vie à deux jeunes, dimanche vers 4h du matin. Ce dernier confirme la mort de deux passagers qui se trouvaient sur à l’arrière du véhicule. «Ils ne portaient pas de ceinture de sécurité, précise le parquet. L’un a été projeté en avant, et l’autre vers le toit du véhicule.» Trois personnes, dont le chauffeur et le passager avant, se trouvaient dimanche dans un état critique. «Ils sont hors de danger, bien qu’ils soient victimes des blessures très sévères. On parle de polytraumatismes. » Contrairement à ce que la presse flamande a annoncé, le conducteur ne présentait pas de blessure par balle.

Un expert automobile a été dépêché sur les lieux du drame. « On attend le rapport de cet expert, ainsi que les auditions des passagers du véhicule pour déterminer ce qui a causé l’accident. » Une enquête est en cours.

Pour rappel, dimanche vers 4h du matin, un véhicule de type VW caddy a embouti une chicane le long de la chaussée d’Enghien à Hoves. Il a terminé sa course contre un portail. Onze personnes originaires de Bruxelles étaient à bord du véhicule (qui ne pouvait en contenir que 5). À l’arrivée des pompiers, deux personnes étaient décédées et trois dans un état critique.