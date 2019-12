VIDÉO | Stéphane Baert assure les Warm up de Viva for Life

Tous les soirs, du 17 au 23 décembre, le DJ tournaisien Stéphane Baert chauffera le public avant (et après) le direct de Viva for Life.

Révélé comme DJ au début des seventies, le Tournaisien Stéphane Baert a traversé toutes les modes avec ses platines (et, plus récemment, ses MP3) et il n’est pas près de s’arrêter… Si le concept Fabulous 80’S occupe une part de son temps, ce n’est pas le seul style de musique qu’il propose au public à l’occasion de nombreuses soirées qu’il anime dans la région, mais aussi bien au-delà des frontière de la cité des Cinq clochers. Rien qu’en ce mois de décembre, on retrouve son nom sur les affiches d’une bonne vingtaine de soirées. Cela, sans compter celles qui animeront la Grand-Place de Tournai dans le cadre de l’opération de solidarité Viva for Life, entre le 17 et le

23 décembre prochains. Stéphane a en effet été choisi par Vivacité pour chauffer le public avant le direct (dès 17 h 30) et enchaîner ensuite (durant une bonne heure) après le show de l’artiste principal.

Ce n’est pas sa seule participation à l’opération de solidarité de la RTB-F, il a en effet récemment organisé au domaine de Jaurieu, à Mont-de-L’Enclus, une soirée au nom évocateur: il était une fois le Stephen’s (inspiré par le nom des discothèques qu’il ouvrait à Tournai au tout début du XXIe siècle). Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à Viva for Life.

Avant cela, on retrouvera déjà Stéphane (devant le Central), ces vendredi et samedi, lors des animations organisées dans le cadre du lancement des fête de Noël et de fin d’année sur la Grand-Place de Tournai.