M. Pokora sur la scène du Yes2DayLand en 2020

Le Yes2DayLand Festival, qui vivra sa sixième édition le dernier week-end d’août, a dévoilé une de ses têtes d’affiche.

Les organisateurs du Yes2DayLand l’avaient laissé entendre, lors de l’édition 2019 du festival: celle de 2020 allait sans doute s’annoncer plus ambitieuse encore. De fait, ils ont annoncé la présence de M. Pokora, le samedi soir, sur la scène du festival qui se tiendra les 28, 29 et 30 août 2020.

«Habitué des gros shows, il revient avec le Pyramide Tour, certainement le plus ambitieux de sa carrière. Pour ce spectacle qui promet d’être plus qu’un concert, ce performer hors norme sera entouré de ses danseurs, musiciens et d’un décor de scène et de jeux de lumières qui feront voyager le public hors du temps», annoncent les organisateurs.

Le Yes2DayLand Festival, qui se déroule sur la plaine du centre récréatif de Remouchamps, a été imaginé par des bénévoles d’une ASBL souhaitant soutenir des projets culturels pour les enfants des écoles de la commune d’Aywaille, tous réseaux confondus. Lors de sa dernière édition, il a attiré 15 000 personnes, grâce notamment à des têtes d’affiche telles que Slimane, Boulevard des Airs et Léa Paci.

Infos et tickets: www.y2d.be