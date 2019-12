Coup de jeune à la tête du cdH de Mons-Borinage

Lionel Pistone devient président du cdH de l’arrondissement de Mons.

Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour et président sortant du cdH de l’arrondissement de Mons-Borinage, avait promis du renouvellement au sein des instances locales du parti centriste, en perte de terrain dans l’arrondissement et qui a perdu son siège au parlement wallon lors des élections régionales précédentes.

Réunis en assemblée générale samedi dernier, les militants ont voté pour leur nouveau président en la personne de Lionel Pistone. S’il n’a que 27 ans, le jeune Colfontainois a déjà un CV assez fourni. Il est conseiller communal dans l’opposition depuis 2013 et président et animateur de la section locale. Il a travaillé au cabinet de Carlo Di Antonio et a fait partie des jeunes cdH. Aujourd’hui, il est animateur chez Nature & Progrès et traite de thématiques liées au développement durable.

Des matières qu’affectionnait l’ancien président de la section d’arrondissement, qui reste impliqué dans l’équipe entourant le nouveau président, qui se compose d’une douzaine de personnes. Parmi elles, la députée fédérale framerisoise Catherine Fonck, la conseillère communale montoise Opaline Meunier, le Saint-Ghislainois Pascal Baurain, ou encore l’échevin honnellois Frédéric Bronchart.