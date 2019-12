WEC: Austin à la place de Sao Paulo au calendrier de la saison 5

Changement de programme au championnat du monde d’endurance (WEC) 2019/2020: la cinquième manche prévue le 1er février à Sao Paulo (Interlagos), au Brésil, se déroulera le 23 février à Austin, aux États-Unis. Le FIA a annoncé sa décision lundi.

Le promoteur local de la course du FIA WEC prévue à Sao Paulo n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Dès lors, la 5e manche de la saison 2019/2020 aura finalement lieu le 23 février 2020 à Austin. Le «Circuit of The Americas» réapparaît dans le calendrier du WEC après avoir été présent entre 2013 et 2017. La course se tiendra sur le format des 6 Heures.

La manche texane a été reportée de trois semaines pour éviter la concurrence du Super Bowl, la finale du championnat de football américain (NFL) qui aura lieu le 2 février à Miami, et celle de l’E-Prix de Mexico le 15 février.

La 4e manche du championnat, les 8 Heures de Bahreïn, se courra le 14 décembre. La 8e et dernière manche est programmée les 13 et 14 juin à l’occasion des 24 Heures du Mans.

Ce changement sera définitif quand il aura reçu l’approbation du Conseil mondial de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).