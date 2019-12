Affaire Dutroux: Michel Lelièvre a quitté la prison d’Ittre

L’ancien complice de Marc Dutroux sort de prison après 23 ans de détention.

Michel Lelièvre est sorti de prison aux alentours de 11 heures, annonce le quotidien flamand Het Belang van Limburg. Sa libération anticipée intervient deux mois après l’aval du tribunal pénal.

Le 30 septembre dernier, le Tribunal de l’Application des Peines (TAP) de Bruxelles avait décidé d’accorder à Michel Lelièvre sa libération moyennant certaines conditions. La principale était de trouver un logement dans les six mois à venir.

Outre cette condition, le tribunal a énoncé de nombreuses zones géographiques où l’ancien complice de Marc Dutroux ne pourra pas se rendre, de lieux vastes comme une province, à des quartiers délimités de manière très précise. Il s’agit notamment de zones où vivent et travaillent les victimes et familles des victimes de Marc Dutroux, avec lesquelles Michel Lelièvre ne peut avoir aucun contact.

Michel Lelièvre a été condamné en 2004 par la cour d’assises d’Arlon à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs, enlèvement d’enfants, séquestration et trafic de drogue. Il a été reconnu coupable d’avoir aidé Marc Dutroux à enlever Sabine, Laetitia, An et Eefje.