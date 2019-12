Formation fédérale: l’Open Vld délibère après la réunion secrète en vue d’un arc-en-ciel

Alexander De Croo, vice-Premier ministre pour l’Open Vld, n’accorde pas tant d’importance à cette réunion.

«La note précédente de l’informateur était imbuvable. Nous allons voir aujourd’hui s’il y a une nouvelle base sur la table», a commenté lundi le chef de groupe à la Chambre de l’Open Vld, Egbert Lachaert, avant un bureau de son parti.

Après la tenue samedi soir d’une réunion secrète entre les formations politiques d’une éventuelle coalition arc-en-ciel (socialistes, écologistes et libéraux), le CD&V et la N-VA n’ont pas ménagé leurs critiques à l’égard de l’Open Vld. Les chrétiens démocrates et les nationalistes flamands ne comprennent pas que les libéraux aient participé à cette rencontre.

Peu d’importance par Alexander De Croo

Alexander De Croo, vice-Premier ministre pour l’Open Vld, n’accorde lui pas tant d’importance à cette réunion. «Si on nous invite pour une discussion, nous allons toujours écouter. Nous sommes des gens polis», a-t-il lâché. Si le CD&V et la N-VA nous contactent, «nous irons aussi les écouter», a-t-il précisé.

Le député fédéral Vincent Van Quickenborne, soutien affiché d’une coalition incluant la N-VA, n’a pour sa part pas fait de commentaires à son arrivée. Il a toutefois endossé les propos de M. Lachaert, avec lequel il s’est présenté au siège du parti.

Le chef de groupe à la Chambre a une nouvelle fois insisté sur le fait que la première note de l’informateur Magnette était «imbuvable» pour l’Open Vld. «Nous allons écouter si quelque chose a changé», a-t-il affirmé.

Le bourgmestre de Gand, Mathias De Clercq, et le député fédéral Christian Leysen ont quant à eux souligné que les libéraux flamands déterminaient seuls leur ligne de conduite. «Notre politique ne sera pas orientée par des drama queens», a lâché M. Leysen.