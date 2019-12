Les gelées nocturnes causent des problèmes aux batteries des voitures

Les températures ont une nouvelle fois été négatives dans la nuit de dimanche à lundi, ce qui a provoqué une augmentation du nombre d’accidents lundi matin. Les dégâts se limitent à de la tôle froissée et à des problèmes de batterie.

Avec un soleil bas, du brouillard et une pellicule de glace en décongélation, la route était dangereusement glissante lundi matin. Jusqu’à 09h00, l’organisation de mobilité VAB a comptabilisé 30% d’accidents en plus que pour un lundi matin moyen. Il s’agirait principalement de problèmes aux batteries et de carrosserie endommagée, selon son porte-parole Joni Junes.

Chez Touring, les appels étaient 15% plus nombreux qu’à l’habitude. Les problèmes de démarrage ont été plus fréquents notamment parce que les voitures sont souvent restées immobiles pendant le week-end, explique le porte-parole, Danny Smagghe.

Pour autant, il n’est pas encore question d’un vrai épisode hivernal. Pour cela, il faut également que le gel tienne pendant quelques jours, selon Touring.

Que faire en cas de gel?

Si votre voiture peine à démarrer, ne forcez pas assure Touring. Commencez par allumer brièvement les phares pour réchauffer la batterie; coupez tous les consommateurs électriques et actionnez ensuite le démarreur en débrayant (même en état de point mort). N’insistez pas trop lourdement; il vaut mieux donner des petits coups pour ne pas vider la batterie.

Bon à savoir: après dépannage, il faut rouler minimum 20 minutes – ou 30 kilomètres – pour recharger au minimum la batterie.

Lorsque vous vous garez le soir, protégez également votre moteur le mieux possible, note Touring. Avec, par exemple, une couverture (NDLR: attention, mieux vaut ne pas la placer sur le moteur bouillant).

Le matin, inutile de laisser tourner le moteur un temps avant de démarrer, précise Touring. Ceci est non seulement mauvais pour le moteur, qui ne chauffera presque pas (NDLR: certes, mais pas autant que de tirer dans les vitesses dès le départ, avec un moteur froid), mais aussi pour l’environnement.