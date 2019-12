VIDÉO | «No Time to die»: le prochain James Bond se dévoile dans un premier teaser

Les premières images du prochain «James Bond» ont été dévoilées ce dimanche avant la sortie de la bande-annonce officielle ce mercredi.

«Bond is back». Dimanche, le compte Twitter de James Bond a publié un court clip vidéo pour annoncer la sortie de «No Time to die», 25e épisode de la saga d’espionnage. Un avant-goût de la bande-annonce officielle, qui sortira ce mercredi. La sortie du film en salles est, elle, prévue pour avril 2020.

Entre la nouvelle James Bond Girl Ana de Armas, une Aston Martin équipée de miniguns et un premier aperçu de Rami Malek en ennemi de Bond, ce court teaser de 14 secondes, met déjà l’eau à la bouche.

No Time To Die sera le cinquième et dernier opus de la saga avec Daniel Craig dans le rôle-titre. Avant de ranger son pistolet, Bond est contraint de sortir de sa paisible retraite en Jamaïque lorsqu’un vieil ami de la CIA lui demande de l’aider à retrouver un mystérieux méchant doté d’une nouvelle technologie dangereuse.

Absente de ce teaser, la Française Léa Seydoux reprend son rôle de Madeleine Swann. il en va de même pour Naomie Harris, qui interprète Moneypenny, et Christoph Waltz, qui revient également dans le rôle de Ernst Stavro Blofeld.

Selon Naomie Harris, ce 25e opus de James Bond fera la part belle aux rôles féminins. «Dans Bond 25, il y aura quatre femmes fortes et intelligentes qui seront chargées de faire avancer l’intrigue. Il n’y a jamais eu ça à Bond auparavant», a expliqué l’actrice britannique.

Il en va de même pour Ana de Armas, qui s’est déjà émerveillée devant la capacité de ses co-stars féminines à «porter le pantalon» dans le film.