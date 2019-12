Collision entre deux véhicules à Genk: une deuxième victime est à déplorer

Le conducteur de la seconde voiture, un jeune homme de 20 ans, a été hospitalisé et arrêté pour la durée de l’enquête. Trois autres personnes ont aussi été blessées.

À LIRE AUSSI | Un homme perd la vie dans un accident à Genk

La collision entre deux véhicules survenue dimanche après-midi à Genk a fait une deuxième victime, indique lundi la police de la zone CARMA. Outre un homme de 60 ans décédé sur les lieux de l’accident, une femme du même âge a succombé à l’hôpital. Le premier des deux véhicules, à bord duquel on a retrouvé un homme grièvement blessé et une femme, a été percuté sur le flanc par le second.