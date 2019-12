PHOTOS et VIDÉO I Ce sont les plus beaux ardennais

Samedi s’est déroulé le concours national du cheval de trait ardennais, organisé par le SBCTA. Avec 150 chevaux en compétition.

Comme un air de Foire agricole à Libramont samedi dernier, lors du concours national du cheval de trait ardennais. La Foire, qui, on peut le rappeler, est née grâce à ces concours de chevaux. Après une sélection en concours régional, de septembre à octobre, à Étalle, Ciney, Marloie et Aubel, ce sont les meilleurs spécimens qui se sont affrontés à Libramont pour décrocher un titre national. Pas moins de 150 chevaux belges étaient en compétition, poulains compris. Des chevaux préparés, plusieurs mois à l’avance, pour le concours. «Quand tu es passionné, un championnat national, c’est l’apothéose. Un réel aboutissement», explique Xavier Destrée, éleveur en compétition. Un concours, dont le premier prix couvre à peine les frais engendrés par l’éleveur. «Ce n’est pas ce qu’on gagne au concours qui importe, c’est le prestige de sortir un cheval qui gagne un prix». Pascal Jacob, éleveur et membre du conseil d’administration du Stud-Book cheval de trait ardennais (SBCIA).