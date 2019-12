Les intempéries dans le sud-est de la France ont fait cinq morts ce week-end

Les intempéries qui frappent le sud-est de la France ont fait cinq morts, selon un bilan lundi matin. Trois secouristes ont été tués dans un accident d’hélicoptère près de Marseille tandis que deux hommes ont été emportés par les eaux dans le Var.

Les trois occupants d’un hélicoptère de la Sécurité civile partis porter secours à des habitants touchés par les intempéries dans le département du Var ont été retrouvés morts près de Marseille, dans une zone qui n’était pas placée en alerte rouge météo, dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Sur la Côte d’Azur (côte méditerranéenne), les fortes pluies qui se sont abattues dimanche soir ont fait deux morts dans le Var, selon la préfecture de ce département.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les secours étaient notamment engagés à Fréjus mais aussi à Puget-sur-Argens et Roquebrune-sur-Argens. Dans les Alpes-Maritimes, ce sont les communes de Mandelieu-la-Napoule et Cannes qui ont été les plus touchées, avec plusieurs quartiers inondés.

Face à ces intempéries, la préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires lundi, jusqu’aux lycées, à Cannes et Mandelieu ainsi que dans la commune de Pégomas.