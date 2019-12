Beachsoccer: le Portugal champion du monde de pour la troisième fois

La Belgique n’était pas présente lors de cette édition du Mondial. Sa seule participation remonte à 2004.

Le Portugal a dominé l’Italie en finale de la Coupe du monde FIFA de beachsoccer pour enlever son troisième titre mondial après ceux de 2001 et 2015. Les Lusitaniens se sont imposés 4-6 dimanche sur le sable d’Asuncion, la capitale du Paraguay.

Mené au score en tout début de match, le Portugal a rapidement égalisé avant de creuser un écart de quatre buts face à une équipe italienne méconnaissable. La ‘Squadra’, qui a notamment manqué un penalty, a mis la pression dans la dernière partie de rencontre mais a réagi trop tard. Les Italiens échouent pour la deuxième fois de leur histoire en finale de Coupe du monde après leur défaite contre le Brésil en 2008.

Avant la création de la Coupe du monde sous l’égide de la FIFA en 2005, le Portugal avait remporté un championnat du monde, en 2001. À noter que le Brésil compte 14 sacres mondiaux.

En début de journée dimanche, la Russie a remporté la médaille de bronze en renversant (5-4) le Japon.

La prochaine édition se déroulera en juillet 2021 à Moscou, capitale russe.

He's a true beach soccer legend, and he played his last #BeachSoccerWC at Paraguay 2019, finishing his story perfectly 🏆



Thank you for all of the memories, 🇵🇹 Madjer 👏👏👏 pic.twitter.com/W1GpOZ4fXt