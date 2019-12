(Belga) Deux personnes sont mortes au cours du week-end à cause des intempéries à la Côte d'Azur, dans le sud de la France. La région est frappée par de fortes pluies et des inondations, le second épisode de ce type en dix jours.

Un homme a perdu la vie dimanche dans le Var, victime des intempéries. Propriétaire de chevaux, il était sorti pour veiller sur ses animaux, avant d'être emporté par les eaux. Un second homme, un berger probablement parti pour tenter de mettre ses bêtes à l'abri, a été porté disparu après que son véhicule a été balayé par les flots. Son corps a été retrouvé en fin de soirée dimanche. Les précipitations avaient déjà fait six morts dans le Var le week-end dernier. (Belga)