Le débrief sportif du week-end: le Standard sur le fil, Anderlecht coule avec Kompany, Hamilton et Alaphilippe récompensés

Succès rouche, Hamilton vainqueur, Alaphilippe récompensé, Anderlecht prend l’eau. Avec BELGA et PHOTONEWS

Un week-end sportif riche en football avec des fortunes diverses pour Anderlecht et le Standard dimanche, mais aussi un prestigieux prix en cyclisme et une fin de saison en beauté en F1.

CYCLISME

Et le Vélo d’Or 2019 est attribué à…

… Julian Alaphilippe! Le coureur de l’équipe belge Deceuninck – Quick-Step a devancé le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France, et le Slovène Primoz Roglic, lauréat du Tour d’Espagne. Le puncheur de 27 ans est le premier Français au palmarès depuis Laurent Jalabert en 1995 et succède au palmarès à l’Espagnol Alejandro Valverde. (+ lire plus d’infos)

Huit sur huit pour Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté la troisième manche du trophée AP Assurances de cyclocross, samedi, à Courtrai. Le Néerlandais, parti peu après la mi-course, a devancé de 27 secondes Tim Merlier en Toon Aerts. (+ lire plus d’infos)

FOOT BELGE

Le Standard se fait peur

Le Standard a soufflé le chaud et le froid contre la lanterne rouge mais s’en sort en inscrivant une nouvelle fois un but dans les derniers instants de la partie. Sauvés par Avenatti, dont c’est le premier but, les Liégeois sont deuxièmes au classement. (+ ce qu’il faut retenir de la rencontre + les cotations des Rouches)

Anderlecht coule à la Côte

Malgré le retour de Vincent Kompany dans le onze de base, Anderlecht s’est noyé à Ostende, battu 3-2 après avoir démarré son match dans les dix dernières minutes. Les Mauves pointent désormais à sept points de la sixième place. (+ ce qu’il faut retenir du match + le résumé vidéo de la rencontre + les cotations des Mauves)

Charleroi confirme

Dans les autres rencontres, on retiendra le nouveau succès de Charleroi, qui conforte sa présence dans le top 6, et les courtes défaites de Mouscron (à Bruges) et Eupen (à Saint-Trond). (+ les articles sur la D1A + les résumés vidéo des rencontres de D1A)

FOOT EUROPÉEN

Ballon d’Or 2019: qui sont les nominés?

La liste de tous les nommés au Ballon d’Or 2019, décerné à Paris lundi soir, a été dévoilée par le magazine spécialisé France Football. Les Diables rouges Kevin De Bruyne et Eden Hazard font partie des nommés chez les hommes. (+ les listes des nommés dans chaque catégorie)

Tirage au sort de l’Euro: les Belges feront de la route, la France en danger

Le calendrier des Diables Rouges à l’Euro 2020 du 12 juin au 12 juillet obligera la Belgique à effectuer des déplacements. L’ordre des rencontres impose en effet un premier match à Saint-Pétersbourg, le 13 juin contre la Russie, un deuxième à Copenhague, le 18 juin contre le Danemark, puis un troisième, à nouveau à Saint-Pétersbourg, contre la Finlande, le 22 juin. Le sélectionneur des Belges, Roberto Martinez privilégierait l’option d’un camp de base à Saint-Pétersbourg. (+ lire plus d’infos)

«C’est le groupe le plus difficile, mais on doit l’accepter, c’est comme ça. Cela demandera à l’équipe de France d’être prête tout de suite. C’est un groupe compliqué sur le papier de part la qualité des adversaires et les derniers résultats qu’ils ont eus», a analysé Didier Deschamps, mieux loti lors des derniers tirages. (+ les autres réactions des sélectionneurs)

Ailleurs en Europe

Yannick Carrasco, Marouane Fellaini (+ lire plus d’infos) ou encore Thorgan Hazard ont marqué ce week-end dans leurs championnats respectifs. Mais le but belge du week-end est venu des pieds de Kevin De Bruyne, lequel a planté un missile lors du partage de son club. (+ voir le but de Kevin De Bruyne + voir le but de Thorgan Hazard)

On notera encore ailleurs que le match Monaco-Paris SG, prévu dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1, est annulé «sur décision des autorités monégasques» en raison des intempéries, a annoncé dimanche le club de la Principauté. (+ lire plus d’infos)

FORMULE 1

Hamilton boucle la boucle

Le champion du monde Lewis Hamilton a conclu en beauté la saison 2019 de Formule 1. Le Britannique de Mercedes a dominé le Grand Prix d’Abou Dhabi, 21e et dernière manche de la saison, dimanche, sur le circuit de Yas Marina. (+ lire plus d’infos ici)

SPORTS

Un ex-Bleu ne veut pas des JO à Paris

Candidat aux municipales de Paris aux côtés de Danielle Simonnet pour La France Insoumise et invité samedi soir sur le plateau d’On n’est pas couché, Vikash Dhorasoo a expliqué pourquoi il s’opposait fermement à l’organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris. (+ lire plus d’infos)