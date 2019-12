Travaux sur le RAVeL à Wépion: la circulation perturbée

Depuis fin septembre, des travaux sont en cours sur le RAVeL longeant la chaussée de Dinant (Promenade de la Meuse) pour y permettre la réfection du revêtement par le Service Public de Wallonie.

La circulation piétonne et cycliste y est interdite dans les deux sens entre l’avenue du Val d’Or et la place Albert 1er à Wépion.

Cette mesure devrait rester en vigueur jusqu’à la fin mars.

Depuis ce vendredi 29 novembre, les travaux se prolongent également vers Namur (entre l’avenue du Val d’Or et le n° 683 de la chaussée de Dinant); la circulation piétonne et cycliste y est également interdite dans les deux sens et devrait le rester jusqu’au jeudi 30 avril.

Une déviation est mise en place par la chaussée de Dinant: de l’avenue du Val d’Or jusqu’au n° 683 de la chaussée de Dinant.

La fin de chantier est prévue le jeudi 30 avril 2020. De l’avenue du Val d’Or jusqu’à la place Albert 1er, les travaux devraient déjà être terminés pour le 31 mars.