D3 B Amateurs: Warnant reprend la tête du championnat, Ciney explose à Raeren

Un but de Papalino a permis à Warnant de remporter le sommet. Habay va l'emporter à Huy grâce à un envoi des trente mètres de Jacob. Ciney prend un score de forfait à Raeren, Spy dispose de Meix.

D3B Amateurs

Huy - SC Habay La Neuve 2-3

Buts : Martin (1-0, 42e), Jacob (PEN 1-1, 53e), Ndaye (1-2, 82e), Martin (2-2, 85e), Jacob (2-3, 90e)

Au but du Hutois Marton, c’est Jacob qui répliquait, suite à une main involontaire de Thiaw. On est alors la 53e mais le plus beau restait à venir, ces dix dernières minutes de feu avec Habay qui prit les devants, Ndaye profitant d’une mésentente entre David et Desseille. Cela durera trois minutes, Martin étant à la bonne place après une tête de Mathieu contrée. Habay aura le dernier mot et quel mot, venant des pieds de Jacob des 30 mètres !

Warnant – Richelle 1-0

But : Papalino (1-0, 45e)

Après avoir laissé le leadership à Richelle, la semaine dernière, Warnant a repris son bien, dans le sommet de la division. Un seul et unique but, celui de Papalino, à la 45e, qui prolonge un ballon en profondeur de Miezal.

Raeren – Ciney 5-0

Buts : Lauffs (1-0, 16e), Stoffels (2-0, 37e), C. Laschet (3-0, 40e), Collubry (4-0, 47e), Lauffs (PEN 5-0, 80e)

Score de forfait pour les Cinaciens à Raeren, une équipe restant sur trois nuls. Dès la 16e, Lauffs avait ouvert la marque. Stoffels puis Laschet faisaient 3-0 dans une première période dominée par les visités. La seconde période sera du même acabit, Raeren en ajoutant deux de plus alors que Ciney terminait à dix suite à l’exclusion de Lamour.

Meix-Dt-Virton – Spy 1-3

Buts : Henrotaux (0-1, 8e), Francotte (0-2, 62e), Lecomte (PEN 1-2, 73e), Ficheroulle (1-3, 78e)

Trois points précieux pour Spy dans une confrontation directe à Meix. Une tête d’Henrotaux, dès la 8e, avait placé Spy sur du velours. Francotte, peu après l’heure de jeu, doublait la mise mais Lecomte, sur penalty, relançait Meix à un peu plus d’un quart d’heure du terme. Spy n’aura pas trop le temps de se poser des questions puisque Ficheroulle, à la 78e, redonnait les deux buts d’avance à ses couleurs. C’est la fin de quatre matchs sans victoire pour Spy.