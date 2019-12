D3 A Amateurs: Walhain rejoint après avoir mené 3-1 à la 89e

Menant 3-1, en infériorité numérique, Walhain encaisse deux buts dans les arrêts de jeu face à Wavre. Le Stade Brainois stoppe son voisin du CS Brainois. Tournai s'impose à Gosselies.

D3A Amateurs

CS Brainois - Stade Brainois 0-2

Buts : Duhot (0-1, 5e), Larotonda (0-2, 25e)

La belle remontée du CS Brainois (4 victoires de suite) a été stoppée par le voisin du Stade Brainois. Dès la 5e, Duhot permettait aux Centraux de mener au score. A la 25e, c’est Larotonda qui doublait la mise. Le CS ne parviendra jamais à recoller au score.



Walhain - Wavre Sports 3-3

Buts : Habsaoui (1-0, 40e), Javorina (2-0, 48e), Gasmi (PEN 2-1, 75e), Mukuna-Trouet (3-1, 89e), Gasmi (3-2, 91e), Edras Tshanga (3-3, 93e)

Walhain risque de payer ce match nul, alors qu’il avait tout en main pour les trois points. Car lorsqu’on mène 3-1 à la 89e, bien qu’étant réduit à dix depuis la 75e, on ne peut jamais se faire rejoindre. Et pourtant, ce fut le cas. Habsaoui et Javorina avaient porté les chiffres à 2-0. Le capitaine, Javorina, se faisait exclure en tant que dernier homme et Gasmi transformait, en s’y prenant par deux fois (le premier penalty avait été annulé par l’arbitre), pour le 2-1. Malgré l’infériorité numérique, Walhain reprenait ses deux buts d’avance par Mukuna-Trouet. C’était cette 89e, avant que Gasmi et Edras-Tshanga ne réalisent l’impensable.

Gosselies – Tournai 0-2

Buts : Hassan (PEN 0-1, 53e), Petit (0-2, 90e)

Ces deux équipes sont les dernières à ne pas encore avoir concédées le nul cette saison, ce ne sera pas encore pour cette fois-ci puisque Tournai est allé s’imposer chez les Gosseliens avec des buts d’Hassan, sur penalty, et de Petit, dans les tous derniers instants.

Léo Uccle – CS Pays Vert Ostiches-Ath 1-2

Ganshoren - Ent. Manage 2-1

Kosova Schaerbeek - R. Symphorinois 3-1