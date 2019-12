D2 Amateurs: Meux coince à Tilleur, Verlaine s'impose dans les arrêts de jeu

Contraint au nul à Tilleur, Meux laisse aux Francs Borains, vainqueurs à Hamoir, le soin de virer en tête en fin de premier tour. Verlaine l'emporte à la 92e contre Waremme. Six buts et un nul à Acren-Durbuy. Givry-Namur a été remis.

D2 Amateurs

FC Tilleur – Meux 2-2

Buts : Palate (0-1, 14e), Cossalter (1-1, 17e), Jeanmart (1-2, 38e), De Jesus (2-2, 64e)

Contre-performance de Meux qui doit concéder le nul à Tilleur, alors qu’il aura mené à deux reprises. La première par Palate, à la 14e, d’une frappe dans l’axe, terminant dans le petit filet. Trois minutes plus tard, Cossalter ramenait Tilleur à égalité. Meux reprendra méritoirement l’avance par Jeanmart, à l’affût d’un ballon mal repoussé par le gardien. A la 64e, c’est De Jesus qui faisait le 2-2. Meux perd ainsi deux points et doit laisser filer les Francs Borains.

Hamoir - Francs Borains*0-2

Buts : Lai (PEN 0-1, 15e), Turcan (0-2, 84e)

Dans une rencontre très tendue, avec une exclusion, celle de Biersard à la 71e, les Francs Borains ont pris les devants sur un penalty de Lai au quart d’heure. L’arbitra étant fort contesté de part et d’autre, Turcan, sur contre, concluait le travail. Les Borains terminent le premier tour en tête du classement.

Verlaine – Waremme 2-1

Buts : Sylla (PEN 0-1, 45e), Modica (1-1, 46e), Henry (2-1, 92e)

Trois à la suite pour Verlaine qui s’en sort à la 92e grâce à Henry face à des Waremmiens qui ne parviennent toujours pas à gagner (8e match sans victoire de rang). Avant cela, tout s’était joué en deux minutes, à cheval sur les deux mi-temps. Il y a, d’abord, eu ce penalty de Sylla, suite à une faute de Bola sur Angiulli, à la 45e, qui avait mis Verlaine aux commandes, à la pause. Puis, dès la reprise, Waremme va égaliser par Modica, à la 46e, avant le 2-1 signé Henry.

Acren-Lessines - Durbuy 3-3

Buts : Bellia (1-0, 6e), Choukri (1-1, 20e), Donneux (PEN 1-2, 26e), Houze (2-2, 28e), Pecqueur (3-2, 34e), Demarteau (3-3, 86e)

Les spectateurs en ont eu pour leur argent, avec une première mi-temps assez folle qui a vu Acren prend l’avance dès la 6e mais Choukri puis Donneux, en six minutes, renversaient le match. Cela durait juste deux minutes puisque Houze signait le 2-2, Pecqueur replaçant Acren devant à la 34e. La 2e mi-temps sera bien plus calme et alors qu’Acren pensait tenir les trois points, Demarteau plantait le 3-3 à la 86e.

Givry - Union Namur FLV Remis

Alors que les lignes avaient été dégagées et les joueurs étaient présents sur le terrain pour débuter, les arbitres ont décidé de remettre le match, après quelques discussions.