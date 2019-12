Avec Kompany, Anderlecht ne gagne pas

Battu à Ostende (3-2), Anderlecht s’éloigne un peu plus des play-off 1. Vincent Kompany était de retour, mais il n’a toujours pas gagné un match avec les Mauves, comme joueur…

Vincent Kompany est un footballeur talentueux, il a été un des meilleurs défenseurs du monde, et il serait injuste de faire croire que tout va de travers à Anderlecht à cause de lui. Mais le constat est là, et il est cruel: avec lui sur la pelouse, Anderlecht n’a pas encore gagné une rencontre. Quatre défaites et deux nuls en championnat, et il était mené 1-0 au Beerschot, en Coupe de Belgique, avant que Kompany ne se blesse. Sans lui, Anderlecht a perdu deux rencontres, a partagé quatre fois et s’est imposé six fois, dont le 1/16 de finale contre le Beerschot donc (3-2, après prolongation).

À Ostende, Vince The Prince a pris la parole, avant la rencontre, pour dire à ses équipiers qu’ «on doit jouer notre jeu, ne pas avoir peur, se montrer». Mais ce jeu de passes courtes, dans le rectangle, a coûté l’ouverture du score, puis le capitaine a été lobé, et pas aidé par la défense de Kana sur le deuxième. Au moins, Kompany a fini la rencontre, mais il doit se dire que son projet a de plus en plus de plomb dans l’aile, et les supporters se sont fait entendre, après la rencontre, au point qu’ils ont voulu envahir le terrain, à 3-0.

Après cette défaite à Ostende, qui n’avait plus gagné depuis le 23 août, les play-off 1 s’éloignent un peu plus – les Mauves sont à sept points de la sixième place, occupée par Zulte Waregem – et le programme qui les attend est plus que relevé: contre Charleroi; au Standard; contre Genk; à l’Antwerp pour finir l’année, et la réception du FC Bruges pour reprendre la nouvelle. L’affaire sera compliquée, et il pourrait ne rester que la Coupe de Belgique, à condition qu’Anderlecht se qualifie à Mouscron, jeudi, pour sauver la saison. Avec ou sans Kompany?