Tempête hivernale aux USA: deux enfants retrouvés morts dans une rivière en crue

(Belga) Deux enfants ont trouvé la mort et un troisième était porté disparu samedi en Arizona (USA) alors que le véhicule dans lequel ils étaient a été emporté par une rivière en crue.

Les inondations étaient causées par une puissante tempête hivernale qui balaie les Etats-Unis. Les enfants ont été portés disparus vendredi lorsqu'un véhicule a été bloqué dans le cours d'eau Tonto Creek, au nord est de la ville de Phoenix, a annoncé le bureau du shérif local. Des sauveteurs ont secouru deux adultes et quatre enfants par hélicoptère depuis une île au milieu de la rivière en crue et depuis les berges. Les corps de deux mineurs ont été retrouvés samedi, ont confirmé les autorités alors que les recherches se poursuivent pour le troisième enfant. Une large partie de l'Amérique subit des pluies et chutes de neige intenses, ainsi que des rafales, alors qu'une tempête hivernale avance lentement vers l'est. Ces conditions hivernales pourraient perturber la mobilité des Américains dimanche, journée qui devrait pourtant être des plus chargées au niveau aérien. En effet, la fête de Thanksgiving célébrée en Amérique du Nord suppose de nombreux déplacements. (Belga)