La Finlande pour finir

Le tirage au sort de l’Euro 2020 a placé la Finlande dans le groupe de la Belgique, avec la Russie et le Danemark. Les Diables rouges joueront deux fois à St-Pétersbourg (contre la Russie le 13 juin et la Finlande le 22) et une fois à Copenhague, contre le Danemark, le 18 juin.

L’intérêt du tirage au sort de l’Euro 2020, pour la Belgique, était de savoir quel serait son troisième adversaire, et prendre connaissance des jours de ses matches. Le «sort» a placé la Finlande, plutôt que le pays de Galles, dans le groupe B, en compagnie de la Russie et du Danemark. L’ordre des matches, quant à lui, sera le suivant: le samedi 13 juin à St-Pétersbourg contre la Russie; le jeudi 18 juin à Copenhague contre le Danemark et le lundi 22 juin à St-Pétersbourg contre la Finlande, dont la capitale, Helsinki, n’est située qu’à 400 kilomètres de la ville russe. La conclusion de ce tirage au sort est que les Diables rouges joueront quasiment leurs trois matches à l’extérieur, et ce sera une raison de plus de regretter l’absence d’un stade, en Belgique, pour accueillir l’Euro.

Si la pression extérieure ne sera pas mince pour la Belgique, elle devrait, au vu de ses qualités, finir première de son groupe, pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Elle sera alors opposée, le 28 juin à Bilbao, au troisième du groupe A, D, E ou F. Ce dernier groupe F est composé de l’Allemagne, de la France et du Portugal… Un huitième explosif pourrait donc être une possibilité. S’ils finissent deuxièmes, Eden Hazard et ses équipiers rencontreront le deuxième du groupe A (Italie, Turquie, Suisse, pays de Galles). Une troisième place, peu probable restons sérieux, enverrait du lourd contre le vainqueur du groupe E (Espagne, Suède, Pologne) ou F (Portugal, France, Allemagne).

Roberto Martinez, présent à Bucarest hier soir, attendait aussi le verdict du tirage, et l’ordre des matches, pour finaliser la préparation qui mènera à l’Euro. Un stage, probablement en Norvège, sera organisé la première semaine de juin, et le camp de base sera bien établi à Tubize, les Diables reviendront donc après chaque match de poule – si deux matches de suite s’étaient déroulés à St-Pétersbourg, la possibilité de rester en Russie aurait été envisagée.