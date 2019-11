Tirage Euro 2020: les Diables héritent de la Finlande, groupe de la mort pour la France

Les Diables rouges connaissent tous leurs adversaires pour l’Euro 2020. Les Belges défieront la Russie, le Danemark et la Finlande. L’Allemagne, la France et le Portugal sont dans le même groupe.

Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2020 s’est déroulé à la Romexpo de Bucarest ce samedi, sur le coup de 18 heures.

Les Diables rouges, déjà versés dans le groupe B avec la Russie et le Danemark, ont hérité de la Finlande en tant que quatrième adversaire. Les Belges savaient d’avance qu’ils devraient défier les Russes à Saint-Pétersbourg et les Danois à Copenhague.

Dans le groupe F, la France est tombée sur un tirage compliqué. Les champions du monde en titre devront notamment affronter l’Allemagne, championne du monde 2014 et le Portugal, champion d'Europe en titre.

24 équipes participeront à l’Euro 2020.

La composition des différents groupes

Groupe A: Italie, Suisse, Turquie, pays de Galles.

Groupe B: Belgique, Russie, Danemark, Finlande.

Groupe C: Ukraine, Pays-Bas, Autriche, vainqueur barrage Ligue D.

Groupe D: Angleterre, Croatie, République tchèque, vainqueur barrage Ligue C.

Groupe E: Espagne, Pologne, Suède, vainqueur barrage Ligue B.

Groupe F: Allemagne, France, Portugal, vainqueur barrage Ligue A.

