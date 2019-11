VIDÉO | Thorgan Hazard buteur décisif lors du succès de Dortmund à Berlin

Thorgan Hazard et Axel Witsel ont participé à la victoire de Dortmund. Photo News

Le Borussia Dortmund s’est imposé 1-2 sur la pelouse de l’Herta Berlin, samedi, pour le compte de la 13e journée du championnat d’Allemagne. Thorgan Hazard a inscrit le deuxième but de son équipe.

Quatre Belges se trouvaient sur la pelouse au coup d’envoi: Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio du côté de l’Herta, où Jurgen Klinsmann débutait comme entraîneur, et Axel Witsel et Thorgan Hazard dans le camp d’en face.

Après le but d’ouverture de Sancho (12e), Hazard doublait la mise sur les suites d’un contre (17e). Le Diable Rouge convertissait parfaitement un centre de la droite d’Hakimi pour inscrire son deuxième but sous le maillot du Borussia.

L’Herta revenait dans la rencontre grâce à Darida, qui déviait dans le but une frappe de Lukebakio (34e).

Dortmund se retrouvait à dix en fin de première période après le deuxième jaune reçu par Hummels (45e).

En seconde période, Lukebakio cédait sa place à Ibisevic (68e) et Hazard à Piszczek (84e).

Dortmund, qui restait sur deux matchs sans victoire, est cinquième avec 23 points. L’Herta Berlin, 11 unités, est 16e, une place synonyme de barrage pour le maintien. Le club de la capitale concède une cinquième défaite consécutive.