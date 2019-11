Un marché de Noël renouvelé à Nivelles après deux ans de Viva for Life

La 31e édition du marché de Noël de Nivelles, l’un des plus anciens et le plus important du Brabant wallon, aura lieu du vendredi 13 au dimanche 15 décembre sur la Grand-Place. Après avoir accueilli deux années de suite le «Cube» de l’opération de solidarité de la RTBF Viva for Life, l’événement va inaugurer de nouvelles animations.

Le «Village de Noël», qui avait lieu avant le marché lors des précédentes éditions, débutera cette année dans la foulée. Des chalets supplémentaires animeront la rue de Namur au départ de la Grand-Place, et ce jusqu’au 22 décembre.

Les visiteurs pourront déambuler sous un «plafond lumineux» de 150 mètres, découvrir la rue de Bruxelles décorée comme une station de sports d’hiver et profiter d’animations chaque jour différentes (prestations musicales déambulatoires, «parade étincelante», jongleurs, échassiers lumineux…).

Le marché de Noël en lui-même, du 13 au 15 décembre, accueillera 180 exposants et les confréries locales dans une configuration assez semblable à celle qui prévalait avant les éditions marquées par Viva for Life. Toutefois, le cloître de la collégiale Sainte-Gertrude ne sera plus occupé que partiellement par les vendeurs et artisans. Une partie de ceux-ci s’installeront dans le foyer du Waux-Hall.

La collégiale accueillera aussi l’exposition des crèches participant au concours de l’office du tourisme. Au programme figure encore notamment le traditionnel concert réunissant 250 choristes locaux.