De la réalité virtuelle testée sur les vaches pour réduire l’anxiété

Le ministère russe de l’agriculture a testé des casques de réalité virtuelle sur des vaches afin de les rendre plus heureuses dans un monde virtuel et d’augmenter leur production de lait.

Cela peut paraître étonnant mais l’expérience a déjà été tentée aux Pays-Bas et en Écosse et elle s’est avérée convaincante. La vision d’un monde virtuel à tavers ce casque rendrait les bovins plus heureux et aurait comme conséquence la production d’un lait de meilleure qualité.

«Des exemples de fermes laitières de différents pays montrent que, dans une atmosphère calme, la quantité et parfois la qualité du lait augmentent considérablement», a déclaré l’administration régionale agricole de Moscou.

Pour créer cet environnement virtuel, Moscou a collaboré avec des vétérinaires ainsi que des développeurs afin de créer un logiciel unique simulant un pâturage d’été, comme l’indique le huffingtonpost.

Russian cows get VR headsets after initial tests reportedly showed they boosted "the overall emotional mood of the herd" ??https://t.co/53hCTVErsp — BBC News (World) (@BBCWorld) November 27, 2019

Il apparaît également que les vaches seraient particulièrement réceptives à la musique classique. Cette musique, au même titre que la réalité virtuelle, aurait une influence positive sur la qualité et la quantité de lait produite.

Afin de connaître plus amplement l’efficacité des ces tests, une étude plus approfondie sera effectuée sera menée dans les prochains mois.