Proximus League: Lokeren doit diffuser un message de sensibilisation lors de tous ses matchs à domicile

Le club de football du Sporting Lokeren va devoir diffuser un message de sensibilisation lors de tous ses matchs à domicile jusqu’à la fin de la saison en cours par le biais du panneau d’affichage LED et du speaker du stade.

La commission des litiges de la Fédération belge de football (RBFA) a imposé cette obligation aux Waeslandiens vendredi, après que les supporters ont une fois de plus montré leur mauvais côté par leurs chants et l’usage de matériel pyrotechnique. Lokeren doit également payer une amende de 1000 euros.

La sanction est le résultat d’incidents survenus lors du match à domicile contre Lommel le 16 novembre.

Le parquet avait requis une amende de 3 750 euros, mais comme les sanctions pécuniaires n’avaient pas l’effet escompté, la commission des litiges d’appel a opté pour une peine alternative.

Lokeren devra diffuser un message de sensibilisation avant le début de la première et de la seconde mi-temps. Ce message doit inclure l’affirmation que l’usage de matériel pyrotechnique et chants et slogans offensants constituent une violation des règlements de la fédération, pour laquelle Lokeren risque des sanctions sévères. Des punitions individuelles peuvent également être imposées.

Lokeren a réussi à identifier quatre des fauteurs de troubles avec l’aide de la caméra de surveillance du stade du Daknam et la police et va commencer leur procédure d’exclusion des stades. Le club waeslandien de Proximus League avait déjà été obligé de diffuser un tel message de sensibilisation lors de trois matches à domicile (à partir du 7 décembre), mais cette mesure sera maintenant prolongée jusqu’au reste de la saison.