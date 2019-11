VIDÉOS | «Mask Singer»: l’abeille et le dino démasqués

C’était la quatrième émission de Mask Singer hier soir. Pour la deuxième semaine de suite, ce sont deux personnalités qui ont été dévoilées. L’occasion de découvrir Yves Lecoq et Joyce Jonathan.

Si les suspicions du jury se sont confirmées en découvrant Joyce Jonathan sous le costume de l’abeille, l’étonnement est davantage présent quand c’est Yves Lecoq qui a été dévoilé sous le costume du dino.

Joyce Jonathan découverte facilement, Yves Lecoq a suscité l’étonnement

La voix mielleuse de l’abeille a très vite été reconnue comme étant celle de la jeune chanteuse aurpès des internautes mais aussi par les membres du jury.

Les indices concernant l’abeille étaient les suivants: elle est très active sur les réseaux sociaux, elle aime la mode et aime écrire des histoires.

— À quel moment vous êtes vous douté que Joyce Jonathan se cachait sous le costume de l'abeille ?

— Quand elle a chanté "Let it bee"...#MaskSinger pic.twitter.com/AWW6DtZHgS — Sidney Azoulay (@SidneyAzoulay) November 29, 2019

Concernant Yves Lecoq, le jury ne s’attendait pas du tout à un tel profil sous le masque du dino. Les profils évoqués par Kev Addams étaient plutôt des personnes telles que Raphael Mezrahi ou Michael Young.

C’est donc bouche bée que les membres du jury ont découvert que c’était l’humoriste de 73 ans qui se cachait sous le dino.

Les 2000 quand ils découvrent Yves Lecoq ???? #MaskSinger pic.twitter.com/umE3lJLUpR — IG | @ Sugadorable.fr ?? (@FromSaturne) November 29, 2019

Les indices pour le dino étaient: il a parlé aux plus grandes stars françaises, il a animé plusieurs émissions TV et il a incarné de nombreux rôles de séducteurs et de tricheurs.

Le succès toujours au rendez-vous

Même si naissent certaines critiques quant aux célébrités sélectionnées pour participer au programme, les téléspectateurs semblent aimer prendre part au jeu et restent fidèles à l’émission, comme en témoignent les chiffres d’audiences.