(Belga) Après une matinée froide et parfois brumeuse avec par endroits quelques bancs de brouillard givrant, ce samedi sera une journée calme et ensoleillée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Quelques champs de nuages élevés en provenance de la France déborderont sur le pays en cours d'après-midi. Maxima de 3 à 8 degrés. Le vent sera d'abord faible de direction variable ou de sud à sud-est. Il s'orientera l'après-midi à l'est et deviendra parfois modéré sur la moitié sud-est du pays.

La nébulosité augmentera à partir du sud durant la nuit. Le ciel deviendra finalement très nuageux à couvert sur le sud-est du pays, et les premières précipitations hivernales devraient aborder la Gaume en fin de nuit. Minima de -4 degrés dans les Hautes Fagnes à +3 degrés en bord de mer. Le vent deviendra modéré d'est à nord- est dans toutes les régions. Dimanche, le temps sera très nuageux à couvert avec un peu de neige ou de neige fondante au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Dans les autres régions, le temps restera sec avec progressivement quelques éclaircies. Maxima entre 0 degré sur les hauteurs ardennaises et 6 degrés à la mer. Un vent modéré de nord-est se lèvera et renforcera l'impression de froid. (Belga)