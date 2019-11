Proximus League - OHL bat Lokeren (2-1) et se retrouve premier

(Belga) OH Louvain a remporté le match d'ouverture de la 3e journée de la deuxième phase de la Proximus League vendredi au détriment de Lokeren (2-1). Thomas Henry (51e, 1-0) et Xavier Mercier (65e, 2-0) ont hissé les Louvanistes à la première place (6 points) du classement. Lokeren, qui a réduit son retard par Ryuta Koike (90e+1, 2-1), reste 6e (1 point).

Pour tenter de décrocher une deuxième victoire, Vincent Euvrard a reconduit le onze victorieux à Westerlo. Pour prendre ses trois premiers points avec Lokeren, Stijn Vreven a fait confiance à Omri Ben-Harush et à Bob Straetman à la place de Seth De Witte et Giorgi Beridze. Grâce à Thomas Henry, Frédéric Duplus et Mathieu Maertens, les Louvanistes ont animé le début de rencontre. Cependant, il aura fallu patienter pour voir le premier arrêt difficile de Davino Verhulst (28e). En fin de période, Lokeren est parvenu à sortir de sa zone mais Tracy Mpati a mis le ballon dans les mains de Laurent Henkinet (36e) et Abdoulaye Diaby l'a expédié loin au-dessus du but (42e). S'ils avaient conservé le nul malgré un mauvais début, les Lokerenois ont directement été piégés sur un service de Mercier pour la tête de Henry au deuxième poteau (51e, 1-0). Malgré la montée au jeu de Habib Habibou à la place d'Ahmed Said (59e), OHL a continué à dicter sa loi et Mercier, qui a d'abord tiré sur Verhulst, a doublé la marque après avoir reçu le ballon de Kamal Sowah (65e). OHL a encore eu plusieurs opportunités d'alourdir la marque mais Lokeren a réduit l'écart par Koike (90e+1, 2-1). Samedi, Virton (8e, 1 point) reçoit Westerlo (5e, 3 points) à 17 heures et Roulers (7e, 1 point) accueillera Lommel (4e, 4 points) à 20h30. L'Union Saint-Gilloise et le Beerschot, deux équipes invaincues (4 points), clôtureront la journée dimanche à 16 heures. (Belga)