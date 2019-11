Verglas cette nuit: le pays placé en alerte jaune par l’IRM

L’IRM (Institut royal météorologique) a placé tout le pays, à l’exception du bord de mer, en alerte jaune pour cette nuit, à cause des conditions glissantes.

En deuxième partie de nuit et ce samedi matin, des plaques de glace et de givre pourront localement rendre les routes glissantes, surtout dans la moitié sud-est du pays et le long de la frontière française, annonce l’IRM sur son site.

L’alerte au verglas et routes glissantes court de 3h à 10h du matin ce samedi.

Les conducteurs sont invités à la plus grande prudence sur les routes.

